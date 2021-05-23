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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Evin çatısında 3 saat boyunca mahsur kalan köpek kurtarıldı

Evin çatısında 3 saat boyunca mahsur kalan köpek kurtarıldı

Çatıda mahsur kalan köpeğin belediye ekiplerince kurtarılması

( ANKARA ) ANKARA

Mahsur Kaldı Köpek Osmanpaşa Barla 


- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 3 saat boyunca çatıda mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Çatıya bilerek çıkarıldığı iddia edilen köpek 3 saat boyunca orada mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak çatıdan indirdi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yürekleri ağza getirdi. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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