Evin çatısında 3 saat boyunca mahsur kalan köpek kurtarıldı

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 3 saat boyunca çatıda mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Çatıya bilerek çıkarıldığı iddia edilen köpek 3 saat boyunca orada mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak çatıdan indirdi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yürekleri ağza getirdi. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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