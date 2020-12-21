Evin çatısı alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Dumandan etkilenen vatandaştan görüntü

-Genel ve detay



( KOCAELİ )- Ev sahibi yaşlı adam dumandan etkilendi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tek katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlardan ev sahibi yaşlı adam etkilendi. Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan A.Ş.’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekipleri’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Büyüyen yangında ev sahibi A.Ş. isimli yaşlı adam, dumandan etkilendi. Yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Öte yandan yol, iki taraflı olarak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adam ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (MU-



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