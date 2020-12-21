Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Evin çatısı alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı

Evin çatısı alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı

Evden yükselen dumanlardan görüntü

İlk Müdahale Gökyüzü Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Dumandan etkilenen vatandaştan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Ev sahibi yaşlı adam dumandan etkilendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tek katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlardan ev sahibi yaşlı adam etkilendi. Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan A.Ş.’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekipleri’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Büyüyen yangında ev sahibi A.Ş. isimli yaşlı adam, dumandan etkilendi. Yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Öte yandan yol, iki taraflı olarak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adam ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (MU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement