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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı

Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı

Oluşturulan sera

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Elektronik Eşya 

-Kurulan aydınlatma ve diğer sistemler
-Kenevirlerin görüntüsü

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da polisin yaptığı operasyonda, bir ikametin bodrum katında oluşturulan serada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde merkez Meram ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda narkotik ekipleri ikametin bodrum katında arama yaptı. Bodrum katta sera oluşturularak özel düzeneklerle aydınlatma ve havalandırma sistemi kurulduğu, kovalar ve saksı içerisinde hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Aramada, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 9 kök hint keneviri bitkisi 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili firar olan 1 kişi hakkında “2313 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek, İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçundan işlem başlatıldı. (İHA-FM-
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