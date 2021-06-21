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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evin bahçesine uçan minibüs korku dolu anlar yaşattı: 3 yaralı

Evin bahçesine uçan minibüs korku dolu anlar yaşattı: 3 yaralı

Kaza yapan araç

Polis Hastane Karya Sağlık Ekipleri Trol 

-Aracın çekilmesi
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, evin bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Kaza, Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişi bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LBA 599 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç evin bahçe duvarını yıktı. Ev halkı ise duydukları gürültü ile kendilerini dışarı attı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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