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Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

Saksıda kenevir yetiştirilmesi

Jandarma Akalan Altın Gözaltı 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Merkeze bağlı Saraycık köyünde evin bahçesinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi. (Vİ-RFK
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