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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Evin bacasında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Evin bacasında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Çatıdan çıkan dumanlardan görüntü

Bild Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1635 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bacasında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MU-
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