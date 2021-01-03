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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Evi yanarken canlı yayın yaptı

Evi yanarken canlı yayın yaptı

Ev sahibinin canlı yayın yapması ve video çekmesı

Parmak Sosyal Medya Canlı Yayın Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Yangından görüntüler
-Meraklı vatandaşlardan detaylar
-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

( BURSA -ÖZEL)- İtfaiye ekipleri evinde çıkan yangını söndürmeye çalıştı, o canlı yayın yaptı BURSA

- Bursa’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.Evi yanarken canlı yayın yaptıYangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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