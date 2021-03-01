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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

-itfaiye ekiplerinin çalışması detay

Yaşlı Kadın Polis Hastane Uttu Ağrı Merkez 

--evi yanan yaşlı kadın detay
--meraklı vatandaşlar detay

( SİVAS )- yangın meraklı vatandaşlara Covid-19’u unutturdu SİVAS

- Sivas’ta yalnız yaşadığı evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu, meraklı vatandaşlar Covid-19’u hiçe sayarak ekiplerin çalışmalarını merakla izlediler. Edinilen bilgiye göre göre yangın, saat 14.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tokuş apartmanının 3. Katında meydana geldi. A.T. isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangının 112 acil cağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mutfak aspiratöründe çıkan yangın, ekiplerin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü. Meraklı vatandaşlarsa koronayı hiçe sayarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı gözlerle izlediler. Evi yanan yaşlı kadınsa gözyaşları içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (VK-GF-
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