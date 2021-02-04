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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evi yanan yaşlı kadın fenalık geçirdi

Evi yanan yaşlı kadın fenalık geçirdi

İtfaiyenin eve girişi

Yaşlı Kadın Salar Alabalık Müstakil Ev İtfaiyeciler 

-Dumanlar
-Duman tahliyesi
-Senem Kaplan detay
-Kaplan'ın ağlaması
-Kaplan'ı vatandaşların teselli etmesi
-Kalabalık detay
-Lütfi Kaplan'ın olayı itfaiyecilere anlatması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da müstakil evde çıkan yangında eşi tarafından dışarı çıkarılan yaşlı kadın fenalık geçirdi. Gözleri dolan kadını itfaiye personeli ve komşuları sakinleştirdi.Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.20 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5160. Sokak’taki müstakil bir evde çıktı. Lütfi-Senem Kaplan çifti kahvaltı yaptıkları esnada odaların birinin altından sızan dumanları gördü. Kapıyı açan Lütfi Kaplan, odayı alevlerin sardığını gördü. Biranda duman evi sarınca Lütfi Kaplan, kalp rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki eşini güçlükle dışarı çıkardı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evinin dumanlar içinde kaldığını gören Senem Kaplan ise fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını itfaiyenin kadın personeli ve komşuları sakinleştirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, odalarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye, soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yaptı."Oda dumanlarla kaplı"Evden güçlükle dışarı çıkan Lütfi Kaplan, "Evdeki elektriği kestim yine yandı, ona şaştım. Odada bilgisayar ve klima vardı, onlardan şüpheleniyorum. Evdeydik kahvaltı yaptık, bahçeye çıkacaktım. Bir baktım kapının kasalarından duman geliyor. Bir açtım içeri gök duman. Ondan sonra her yere yayıldı. Ağzımı burnumu sardım, tüm kapıları kapattım, itfaiye gelinceye kadar ateşi durdurdum” dedi.

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