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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş

Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş

Uyuşturucu dedektör köpeğinin evde arama yapması

Polis Uyuşturucu Yurt Dışı Narkotik 

-Uyuşturucuyu bulması
-Valizin açılması
-Valizin içinden takoz esrarların çıkarılması
-Esrar paketlerinin açılması
-Köpeğin arama yapması
-Uyuşturucuyu bulması
-Çantadan uyuşturucunun çıkarılması
-Haplardan görüntü
-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü
-Şahsın emniyetten çıkarılışı
-Arabaya bindirilmesi

( MERSİN )- Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi MERSİN

- Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucunun merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Mila' ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramalarda 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle alınan hap, 3 bin 400 adet captagon hap, 1 hassas terazi ile 20 bin 100 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu I.S.A. ise gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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