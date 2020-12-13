Evi talan eden hırsızlar suçüstü yakalandı



- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde bir villaya dadanan hırsızlar önce evi talan etti sonra bir kamyonet eşya çalarken yakalandılar. Edinilen bilgiye göre, Olay İznik’e bağlı Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Şevki Çalık’a ait villaya giren iki şüpheli ilk olarak evin içinde ki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi. Sonra evi talan eden hırsızlar geldiği kamyonete eşyaları doldurdu. Bu esnada İznik İlçe Jandarma ekipleri baskın gerçekleştirdi. Hırsızlık anında yakalanan Ö.B. ve E.B. gözaltına alındı. Evdeki toplam zararın ise 100 bin TL olduğu öğrenildi.



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