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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama

Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama

HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ZANLILARIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Buzdolabı Televizyon Çatı Katı Çamaşır Makinesi Hırsız 

-POLİS ARACI
-SOYULAN EV
-EV SAHİBİ AYHAN ÇELİK'İN TEPKİSİ

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- 1 gün evinden ayrıldı, döndüğünde soyup soğana çevrilmiş halde buldu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evden televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapısı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Olaya tepki gösteren ev sahibinin kardeşi ise, “1 gün evde yoktuk, döndüğümüzde bu halde görünce resmen şoke olduk” diye konuştu.
Olay, gece saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan Ayhan Çelik’e ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle çatı katı akan evine gitmeyen Ayhan Çelik bir yakınının evinde kaldı. Gece yarısı evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Malkara emniyeti, O.K., F.E., V.K. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. “Evi görünce şoke olduk” Evi görünce şoke olduğunu ifade eden Ayhan Çelik’in kardeşi Yaşar Çelik, “Evde ellerine ne geçtiyse almışlar. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, lavaboları, musluk, tuvalet kapısı evde ne varsa çalmışlar. 1 gün evden yok olmamız sonrası döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Fakirin evinde hiçbir şey bırakmamışlar yazık günah. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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