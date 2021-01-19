Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Evi soyup soğana çevirdiler, para edecek her şeyi çaldılar

Evi soyup soğana çevirdiler, para edecek her şeyi çaldılar

Soyulan binanın görüntüleri

Doğalgaz Hırsız 

-oda detaylar
-bina sahibi ile röportaj
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Ev sahipleri şaşkın: “Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış” EDİRNE

- Edirne’de, Medresealibey Mahallesi’nde üç katlı bir bina, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evde; kombi, kalorifer petekleri, musluklar, kapılar gibi para edecek her şey çalındı. Edirne’de, Medresealibey Mahallesi 1. Helvacıbaba sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle bina sahipleri tarafından boşaltılan üç katlı bir evin içindeki para edecek tüm malzemelerin çalındığı iddia edildi. Para edecek her şeyi söktüler Ev sahiplerinin evlerinin kentsel dönüşüme geçmesi istemiyle başvuru yapıp bir süre önce başka evlere kiracı olarak taşınmasının ardından eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin içindeki kombi, petek, mutfak dolapları, perde, çeşmeleri söküp çaldı. Evin kapı ve pencerelerinin de yerinden sökülüp alındığı hırsızlık olayında, ev sahipleri büyük şok yaşadı. “Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış” Ev sahibi Özlem Çağırgacı, beş ay önce başka bir eve taşındıklarını belirterek, evinde yaklaşık 20 bin liralık zarar olduğunu belirtti.
Çağırgacı, “4 yıldır burada ikamet ediyorum. Evimiz kentsel dönüşüm olacak diye 5 ay önce kiraya taşındık ancak evimizde doğalgaz petekleri, kombi, mutfak dolapları, perdeler, evin kapıları ve pencereleri duruyordu. Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış. Çeşme tesisatlarından evin kapılarına kadar her şeyi almışlar. Biz mağdur bir vaziyetteyiz. Evimde 20 bin liralık kaybım var. Valilikten bir an önce karar çıkıp bu evin yıkılıp kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasını istiyorum. Apartmanın tüm dairelerinden hırsızlık yapılmış, kapılar sökülmüş, petekler çalınmış, pencereler bile yerinden çıkarılmış. Biz mağduruz yani. Şikayette bulunduk. Para edecek her şeyi almışlar yani” dedi.
(KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı