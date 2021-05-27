Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı

-Maske ile yüzünü kapatanlardan görüntü

-Tüfekten görüntü

-Ekip araçlarına binmelerinden görüntü



( DENİZLİ ) -- Kumar operasyonunda basılan evden tüfek çıktı DENİZLİ



- Denizli’de bir eve düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere toplamda 41 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, bazıları maskeyi gözlerini kapatarak kendisini gizlemeye çalıştı. İlk kez kumar operasyonundan tüfek çıkması ise dikkat çekti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığına dair ihbar alması üzerine bir süredir takibe aldığı eve operasyon düzenledi.

Giriş ve çıkışları tutan ekipler, ani bir şekilde içeriye girerek 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polisleri karşılarında gören şüpheliler kaçacak yer olmadığı için şaşkına dönerken, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Ekipler teker teker herkesin kimliğini alarak sorgulama yaparken, içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul, para yeri ne kullanılan kağıtlar ve tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri ise ilk kez kumar operasyonunda tüfekle karşılaştığı için şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pişkin ve rahat tavırlarıyla dikkat çektiler Şüpheliler ekip arabasına bindirileceği sırada gözlerine maske kapatarak kendisini gizlemeye çalışırken, kimi ise koluyla yüzünü kapatmaya çalıştı. Pişkin ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 10 şüpheliye sosyal mesafe ve kumar oynamaktan toplamda 41 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı. (EEP-MB-

