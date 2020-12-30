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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu

Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu

Ekiplerin eşya taşımasından görüntü

Geçmiş Olsun Harekete Geç Elektrik Kaçağı Halas 

-Evin tadilatından görüntü
-Eşyaları yerleştirilmesinden görüntü
-Ailenin eve bakmasından görüntü
-Genel Sekreter yardımcısı röp.
-İbrahim Kökçen ile röp.
-Detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Geçtiğimiz günlerde evi yanan ailenin yardımına Sevgi eli yetişti. Eşyaları küle dönen ailenin evi tadilat edildikten sonra tüm eşyaları yenilendi. Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında evleri kullanılamaz hale gelen Kökçen ailesine umut oldu. 25 Aralık 2020'de meydana gelen talihsiz olayda Karakurt Mahallesi'nde oturan İbrahim Kökçen'in (38) evinde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Eşyaların küle döndüğü yangından kurtulan İbrahim Kökçen, eşi, halası ve 2 çocuğu ile beraber sokakta kaldı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli kış ortasında evsiz kalan aileye sahip çıktı. Tadilat yapılan evin tüm eşyaları Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli tarafından yenilendi. Sevgi Eli ekipleri tarafından eşyalar tek tek yerleştirilirken, aileye ayrıca maddi destek de sağlandı. İlk ziyaret Büyükşehir'den Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, olay olur olmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla harekete geçtiklerini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerimiz ailemizin mağduriyetini gidermek için büyük çaba sarf etti. Böyle olayların yaşanmaması bizim en büyük dileğimiz ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun” dedi.
"Başkanımız Osman Zolan, bize sahip çıktı" Talihsiz olayı anlatan İbrahim Kökçen ise, "Akşam evde otururken elektrikten kaynaklı talihsiz bir yangın hadisesi yaşadık. Eşyalarımızı kurtarmak ve yangını söndürmek için mücadele ettik. Sonuçta bir şey yapamadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, bize sahip çıktı ve Sevgi Eli ekipleri evimizi eskisinden daha iyi bir hale getirdi. Evimiz umduğumuzdan daha iyi bir hale geldi. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok memnun olduk” dedi.
(FP-MB-Y)
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