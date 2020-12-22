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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Evi ateşe verip intihar etti

Evi ateşe verip intihar etti

Apartmandan görüntü

Doğalgaz Hastane Doğalgaz Borusu Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri
-Ambulans
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da halasıyla birlikte yaşayan 24 yaşındaki genç, evi ateşe verdikten sonra kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Olay, merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Temizcan Sokak’ta bulunan apartmanın 6. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daireden yükselen dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangının çıktığı apartman tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de daireye girerek yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede, Osman Deveci (24) doğalgaz borusunda asılı bulundu. Ceset üzerinde ve evde yapılan incelemede Osman Deveci'nin evi ateşe verdikten sonra kendisini astığını tespit etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Osman Deveci’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-AH-
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