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Evet dediler, nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttılar
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Evet dediler, nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttılar

Evet dediler, nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttılar

-Gelin damat ile röp

Nikah Salonu Köpek Farkındalık Hayvan Sokak Hayvanları 

--Nikah töreninden detay
--Mamalardan detay
--Mama dağıtımından detay

( SİVAS ) -- En mutlu günlerinde bile onları unutmadılar- Sivas’ta yeni evlenen hayvan sever bir çift nikah merasimlerinin ardından misafirlere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı SİVAS

- Sivas’ta yeni evlenen hayvan sever bir çift nikah merasimlerinin ardından misafirlere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı.
Sivas’ta yeni evlenen bir çift farkındalık oluşturmak adına ilginç bir duyarlılığa imza attı. Selçuk Ceyhan ve Leyla Yıldırım Ceyhan nikah törenlerinde misafirlere nikah şekeri yerine köpek ve kedi maması dağıttı.
Sivas Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleştirilen törenin ardından, hayvan sever çift 250 adet kedi ve köpek mamasını törene gelen misafirlere dağıttı.
“Umarım mesajımız insanlara ulaşır” Damat Selçuk Ceyhan, vermek istedikleri mesajın insanlara ulaşmasını umduğunu söyleyerek, “Eşimle ben hayvan severiz zaten. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Çeşitli parklara hayvanlara mama ve su dağıtıyoruz. Bizde bu evlilik kararını verdiğimizde istedik ki sokak hayvanlarına farkındalık oluşsun. İnsanların yeterince bilinçli olduğunu düşünmüyoruz. Bugünlerde ülkemizde orman yangıları sıklaştı, takip ediyoruz hayvanlarda ölüyorlar aç kalıyorlar. Böyle bir günde umarım mesajımız insanlara ulaşır” dedi.
“Hayvanları korumamız gerek” Gelin Leyla Yıldırım Ceyhan, hayvanların korunması gerektiğine değinerek, “Nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtmaya karar verdik. Çünkü onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Boşa harcayacakları parayı bir magnet için yada hediyelik için kedi köpek mamasını tercih ettik. Herkesin de tercih etmesini dileriz. Hayvanları korumamız gerek. Onlara yardımcı olmamız gerek” şeklinde konuştu.
(OE-
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