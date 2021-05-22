Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eve polis gibi gelip saatlerce işkence yapan 3 kardeş tutuklandı

Eve polis gibi gelip saatlerce işkence yapan 3 kardeş tutuklandı

Tutuklanan kardeşlerin adliyeden çıkışları

Hastane Adli Kontrol Hayvancılık Kışla Hayvan 

-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Irmak Merkezi dış görüntüsü
-Canik İlçe Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da polis yeleği giyip evine gittikleri şahsa 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettikleri iddia edilen 3 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un evine gelen ve üzerinde polis yeleği bulunan şahıslar evin kapısını açtırıp içeri girerek 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik etti. Saldırganların çıplak görüntüsünü çekip bir boş senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun kanlar içinde kaldı. Serbest bırakılınca korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun, Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan ve sol kolu kırılan Abdullah Uzun polise şikayette bulundu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ve F.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen 3'ü kardeş 4 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., A.U. ve F.U. kardeşler mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement