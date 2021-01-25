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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Eve operasyonda 5 bin 254 adet uyuşturucu hap bulundu

- Eve operasyonda 5 bin 254 adet uyuşturucu hap bulundu

Operasyona ilişkin detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir eve düzenlenen uyuşturcu operasyonunda, 5 bin 254 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda 5 bin 264 Adet film tablet içerisinde uyarıcı sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 220 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjörü basılı halde 1 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız dürbünlü av tüfeği ve bu tüfeğe ait 10 adet av tüfeği fişeğe el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanan A.D. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli soruşturma başlatıldı. (HLD-
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