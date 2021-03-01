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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eve kumar baskını polis kamerasında

Eve kumar baskını polis kamerasında

-Kumar baskınından detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kumar oynayan 18 kişiye ceza yağdı- Evi kumarhaneye çevirdiler AFYON KARAHİSAR

Para Cezası İskambil Kağıdı Polis Kamerası Kahvehane Karahisar 


- Afyonkarahisar’da polis tarafından bir eve yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 76 bin 700 lira para cezası kesildi. Eve yapılan kumar baskını ise polis kamerası tarafından kaydedildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezi Akmescit mahallesi Kadı Hamamı caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.
Zile basarak içeri giren ekipler, bir oda içerisinde iki adet kahvehane masası etrafında 18 şahsın iskambil kağıdı ile kumar oynarken yakaladı. İkamette yapılan aramada ise iki masa üzerinde 106 karttan oluşan iskambil destesi, dolap içerisinde 29 adet 106 karttan oluşan iskambil destesi, 14 adet 52 karttan oluşan iskambil destesi, 55 adet üzerinde rakamlar yazılı yazboz sayfası, 2 adet boş adisyon defteri ele geçirildi. Kumar oynan adreste sorumlu oldukları tespit edilen Hasan Ş., İhsan T. ve Serkan Ö.’ye kumar oynanmaya yer ve imkan sağlama suçundan, 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ‘Umumi Hıfzısıhha Kurulu’ kararı ihlalinden 18 kişiye ise toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. (HK-GC)
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