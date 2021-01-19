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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Eve giren hırsızlar ne bulursa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı

Eve giren hırsızlar ne bulursa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı

Şüphelilerin adliyeye sevki

Televizyon Polis Akalan Kamera Hırsız 

-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da girdikleri bir evden çaydanlıktan, televizyona, tost makinesinden, kombiye kadar bir çok eşya çalan 3 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin ise toplamda 75 suç kaydı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir evde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayı ev sakinlerinin eve gelmesiyle fark edilerek durum polise bildirildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Parmak izinden, çevredeki güvenlik kameralarına kadar tek tek inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan A.A.,E.D. ve S.D. olduğunu belirledi. 2 araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüphelilerin evden televizyon, tost makinesi, çaydanlık, kombi, su cihazı, ısıtıcı ve fırın gibi çok sayıda malzeme çaldıkları öğrenildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A'nın 48,E.D'nin 16 ve S.D'nin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan malzemelerin bir kısmı şüphelilerin evinde, bir kısmı ise sattıkları yerlerde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. (CK-HİV-
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