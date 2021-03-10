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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı

Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı

Polislerin evde arama yapması

Polis Merkezi Akalan Yunus Polisler Hırsız Polis Ekipleri 

-Polislerin eşyaların altını kontrol etmesi
-Hırsızın battaniyenin altında yakalanması
-Hırsızın saklandığı yerden çıkması
-Hırsızın çantasını alması

( İSTANBUL )- Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi İSTANBUL

- Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu fark eden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı yorganın altında saklanırken yakaladı.Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, “şehir dışındayım” yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler. Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı.
Yaptıkları aramada yorganın altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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