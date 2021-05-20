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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evden traktörle gitmiş, her yerde aranıyordu... Yaşlı adamın kazada can verdiği ortaya çıktı

Evden traktörle gitmiş, her yerde aranıyordu... Yaşlı adamın kazada can verdiği ortaya çıktı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Jandarma Trafik Kazası Yaşlı Adam 

-JANDARMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ
-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNÜTLER

( NEVŞEHİR )- Yaşlı adam traktörüyle kaza yapmış NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün evinden traktörle ayrılarak giden 90 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün sabah saatlerinde evinin önünde bulunan traktöre binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’u arama çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu. Traktör ile kaza yaptığı belirlenen yaşlı adam kaza yerinde hayatını trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edilirken jandarma tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı. (COŞ-TB-
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