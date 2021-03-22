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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Evden eşya ve otomobil çalan zanlı yakalandı

- Evden eşya ve otomobil çalan zanlı yakalandı

- Adliye binası

Televizyon Jandarma İkinci El Eşya Elektronik Eşya Cep Telefonu 

-- Zanlının adliyeye getirilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta evden televizyon, cep telefonu monitör bilgisayar kasası ve araba anahtarı çalan 1 kişi ekipler tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak Çaycuma İlçesinde Karamusa Köyü Tokiler bölgesinde ikamet eden N.A isimli şahsın evinden, televizyon, cep telefonu, monitör, bilgisayar kasası ile evde bulunan araç anahtarını alarak evinin önünde park halinde bulunan plakalı otomobilin çalınması üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucunda söz konusu araç dört tekeri sökülmüş ve terk edilmiş bir vaziyette Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi Coburlar Köyünde bulundu. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen C.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahsın evinden çalmış olduğu elektronik eşyaları ikinci el eşya satın alan bir işyerine sattığı ekipler tarafından tespit edilerek çalınan malzemeler muhazafa altına alındı. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri olayın şüphelisi C.B isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. (SÖ-BA-Y)
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