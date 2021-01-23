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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evden çaldıkları anahtarla arabayı çalmaya çalıştılar, mahalleli fark edince olay yerinden böyle kaçtılar

Evden çaldıkları anahtarla arabayı çalmaya çalıştılar, mahalleli fark edince olay yerinden böyle kaçtılar

Güvenlik kamerası

Kamera Nadan Hırsız Bulduk Kışla 

-Şahısların binaya girmesi
-Binadan çıkışları
-Aracı açmaları
-Olay yerinden ayrılmaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sabah saatlerinde bir binada bulunan daireye giren hırsızlar evde buldukları altın, para ve bir araç anahtarı aldıktan sonra daireden çıktı. Sokağa inen hırsızlar anahtarını aldıkları aracı da çalmak isterken binada oturan başka bir vatandaş tarafından fark edildiklerini anlayınca hiçbir şey olamamış gibi olay yerinden ayrıldı. Yaşanan bu anlar ise kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerin de Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde bir binaya giren iki hırsız önce kapısını açabildikleri bir daireye girdi. Daire içerisinde buldukları altın, para ve bir araç anahtarını alan hırsızlar daha sonra evden ayrıldı. Sokağa inen hırsızlar anahtarını aldıkları aracın kapısını açtıkları sırasında bina da oturan ve seslere uyanan bir bina sakini tarafından fark edildi. Fark edildiklerini anlayan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi aracın kapısını kapatarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızlar kameralara yansıdı Yaşanan bu anlar ise binada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de binaya giren hırsızlar bir süre sonra bir araç anahtarıyla dışarıya çıkıyor. Daha sonra elinde ki anahtarla araçları yoklayan hırsızlar kapısını açtıkları aracı çalmak isterken komşuyu fark ederek hiçbir şey olmamış gibi aracın kapısını kapatarak olay yerinden ayrılıyor.
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