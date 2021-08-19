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Evden atıldılar, tarlada yaşam mücadelesi veriyorlar
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evden atıldılar, tarlada yaşam mücadelesi veriyorlar

Evden atıldılar, tarlada yaşam mücadelesi veriyorlar

Aileden detay

Rehabilitasyon Hastane Yaşam Mücadelesi Gıda Yardımı Rehabilitasyon Merkezi 

-Eşyaları detay
-Çocuklar detay
-Anneden detay
-Ailenin konuşması detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Tarlada hayata tutunan aile uzanacak yardım elini bekliyor ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldıkları siteden dışarı atılan 5 kişilik aile, eşyalarını taşıdıkları tarla içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Diyaliz hastası ve yüzde 90 engelli anne ise ailesine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde yaşayan Çağlayan Halilibrahimoğlu, önceleri otelde çalıştığını, pandemi ile birlikte iş bulamadığını belirtti.
Halilibrahimoğlu, 2,5 aydır bir sitede bahçıvan ve bekçi olarak çalıştığını, 5 gün önce işten ve site içerisinde kaldıkları yerden çıkarıldıklarını, gidecek bir yerleri olmadığı için eşine ait tapusu olmayan tarlada açıkta yaşadıklarını söyledi.

Diyaliz hastası olan ve yüzde 90 engelli anne ise ayağının da kırık olması nedeniyle hiçbir iş yapamazken, 1’i engelli 3 çocuğu ve eşiyle birlikte uzanacak yardım elini bekliyor. "5 gündür burada açıkta yaşıyoruz" Sürekli hastanede tedavi görmek zorunda olduğunu belirten anne Sebahat Halilibrahimoğlu, “Ayağımın da kırılmasıyla tüm işler eşimin üstüne kaldı. Bir de beni sürekli diyalize götürüp gelmek zorunda kaldı. Ben yüzde 90 engelliyim, ayağım kırık olduğu için ayağa bile kalkamıyorum. 3 çocuğumuz var birisi engelli ve rehabilitasyon merkezine devam ediyor. İşten ve kaldığımız yerden çıkarıldıktan sonra ev tutacak imkanımız ve paramız olmadığı için eşyalarımızı da alıp babamdan kalan ve mahkemelik olduğu için tapusu olmayan bu tarlaya geldik. 5 gündür burada açıkta yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı da burada gideriyoruz. Yiyecek-içecek bir şeyimiz yok. Yetkililerden başımızı sokabileceğimiz bir konteyner ve gıda yardımı bekliyoruz” dedi.

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