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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kuran şahıslar yakayı ele verdi

- Düzenekten detaylar

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

( ERZURUM ) -- Erzurum’da kenevir operasyonu ERZURUM

- Erzurum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev içinde kurdukları özel düzenekle yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan 2 şahıs gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 1 şahsın ikametin de yapılan aramada 1 adet uyuşturucu imalat düzeneği, 1 adet hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 adet boş saksı, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 1 adet naylon torba içerisinde bitki toprağı, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 adet zirai sıvı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 80,8 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
(ÇK-ÖB)
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