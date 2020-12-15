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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Evde uyuşturucu imalatına suçüstü

Evde uyuşturucu imalatına suçüstü

polisin eve baskını

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

-şüphemliyi yere yatırmaları
-evde yapılan aramalar
-uyuşturucular ve kenevir bitkileri

( ANTALYA ) -- İkamete yapılan şok baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi ANTALYA

- Antalya'da polisin yaptığı baskında evde üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Güzeloba Mahallesinde bir ikamette uyuşturucu üretildiği ve söz konusu uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği tespit edildi. 10 Aralık günü ikamete düzenlenen şok operasyon ile A.R.S. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda daralı 735 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), daralı 400 gram Skunk Esrar ve daralı 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi. Uyuşturuculara piyazsaya sürülemeden el konulurken şüpheli A.R.S. isimli şahıs “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (BLT-
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