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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evde sırtından vurulmuş halde bulundu

Evde sırtından vurulmuş halde bulundu

-Yaralının ambulansa alınışı

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

--Yaralının yakını detay
--Ambulans detay
--Polis ekiplerinin gelişi detay
-Olay yeri inceleme ekipleri detay
--Apartman detay
- Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da evde yalnız olan adam sırtınan vurulmuş halde bulundu. Olay, Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesinde 2975 sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Salih Ç.'nin yaşadığı daireden tek el silah sesi geldiğini duyan komşuları 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih C.'yi evde sırtından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salih Ç. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.Salih Ç.'nin kendisini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ASE-
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