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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi

Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi

Arama çalışmalarından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Harekete Geç 

-Kök kenevir bitkilerinden görüntü
-Balkonda bulunan kök kenevir bitkilerinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucuya karşı yapmış olduğu narkotik operasyonlarında ev içerisinde kurulmuş özel düzenekte saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış olduğu denetim ve operasyonlar neticesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbari bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bir evde yapılan aramalarda Hint keneviri yetiştirmek için özel kurulu düzenek içerisinde saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (SY-MB-Y)
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