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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Evde sağlık hizmetinde yeni dönem

Evde sağlık hizmetinde yeni dönem

Ekipler

Sağlık Hizmeti İletişim Bild Sağlık Ekipleri 

-Hastalar

( İSTANBUL )- ‘Evde Sağlık Hizmeti’ ile risk grubundaki vatandaşlara destek İSTANBUL

- Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman kadrosu ile sürdürdüğü ‘Evde Sağlık Hizmeti’ pandemi kurallarına uyularak aralıksız devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık hizmetinin kapsamını da genişleten Kartal Belediyesi, pandemi öncesi 65 yaş üzeri ve özel greksinimli bireylere verdiği Evde Sağlık Hizmeti’ne risk grubundaki tüm Kartallı vatandaşları dahil etti. Kartal Belediyesi’ne sağlık durumunu bildiren hastalar, risk durumuna göre değerlendirilirken, sağlık ekipleri sokağa çıkması sakıncalı olan ya da mümkün olmayan hastaların evlerine giderek pandemi kurallarına uygun bir şekilde hizmet veriyor. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında hastalara pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü, serum ve kan alma gibi birçok hizmet, doktor reçetesi doğrultusunda uygulanıyor. Risk grubunda bulunan vatandaşlar 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi alıp başvuruda bulunabiliyor. (MB-
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