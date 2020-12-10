Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Evde olması gerekirken resmi daireye girerken yakalandı

Evde olması gerekirken resmi daireye girerken yakalandı

Filyasyon ekibinden görüntü

Karantina Güvenlik Görevlisi Akalan Kamu Binası Trol 

-vatandaşın görüntüsü
-kapıda uygulama yapan güvenlik görevlisinden görüntü
-HES kodu sorgulamasından görüntü
-şahsa cezai işlem uygulama görüntüsü
-binanın dışından görüntüsü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Temaslı şahıs resmi kurum girişinde dikkatten kaçmadı DÜZCE

– Düzce’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisinin HES kodu sorgulamasında riskli olarak görüldü.
Tarım Müdürlüğü’ne girmek isteyen vatandaş filyasyon ekiplerince evine gönderilirken, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek binasına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini yapmak için merkeze bağlı Aydınpınar Köyü’nden gelen H. K., isimli şahıs kamu binası girişinde HES kodu sorgulaması yapan güvenlik görevlisine takıldı. H. K.’nın yapılan kontrollerinde korona virüs (Covid-19) riskli olduğu tespit edildi. Güvenlik görevlisi, H. K.’nın riskli olduğunu tespit edince durumu filyasyon ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri H. K.’nın temaslı olduğunu ve karantinada olması gerekirken evden çıktığını tespit etti. Şahsa karantina kurallarına uymadığı ve sokağa çıktığı gerekçesi ile Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Şahıs daha sonra filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı