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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evde kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 75 bin TL ceza

Evde kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 75 bin TL ceza

Polis kamerasından baskın yapılan ev

Para Cezası Akalan Kamera Propaganda Muhalefet 

-Şüphelilerin görüntüsü
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir evdeki 16 kişiye toplam 75 bin 544 lira idari para cezası uygulandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesinde gece 23:30 sıralarında devriye görevi yaparken bir kişinin şüpheli davranışlar sergilediğini ve polisi görünce bir apartmana kaçtığını gördü. Kaçan şüphelinin peşinden söz konusu evi kontrol eden emniyet ekipleri, içeride 16 kişinin bulunduğunu ve kumar oynandığını belirledi. Şahısların sosyal mesafe kurallarını da ihlal ettiğini gören polis, 16 kişiye 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten” kişi başına 3 bin 469’ar liradan toplam 55 bin 504 TL, 15 kişiye ayrıca kumar oynamaktan bin 336 TL’den toplam 20 bin 40 lira daha idari para cezası uygulandığı belirtildi. İçeride bulunan şahısların sorgulaması sırasında şüphelilerden Şehmuz A. adlı kişinin, “PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Hırsızlık” suçlarından “arandığı” ortaya çıktı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen söz konusu ev, Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Örgüt propagandasından aranan Şehmuz A. adlı kişi, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (SK-ÖFA
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