Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza 91 bin 280 lira ceza uygulandı

Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza 91 bin 280 lira ceza uygulandı

operasyondan detay

( YOZGAT ) YOZGAT

Akalan Harekete Geç 


- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir evde kumar oynayan 14 şahsa 91 bin 280 lira ceza kesti. Yozgat’ta korona virüs ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eve baskın düzenledi.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve saklanan şahıslar yakalandı. Baskın yapılan evde ele geçirilen kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu. Ekipler, kumar oynayan 14 kişiye 91 bin 280 lira idari yaptırım cezası uygularken 2 kişiye de “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan işlem yapıldı. (BMG-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı