Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza

--Apartmana gelen polis ekipleri

--Polis otosunda polis ekipleri şahısların toplanan kimliklerine bakması ve tutanak tutması

--Evden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu 2 kadını polis ekipleri geri çevirmesi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklulara, kaldıkları evde 'kına gecesi yaptıkları' gerekçesiyle para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın 'korona virüs tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapıldığı iddiasıyla yabacı uyrukların evine polis ekiplerince baskın düzenledi.

Büyükcami Mahallesi Hatipler Sokak'ta bulunan bir aparmanın üst katında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmadığı ihbarını yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ve sivil ekiplerce ihbar yapılan adrese baskın düzenledi.

Evde bulunan şahıslar kına gecesi yapmadıklarını, 'söz kesme merasimi' düzenlediklerini söyledi.



Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymadıkları gerekçesiyle evde bulunanlara idari para ceza uyguladı. (ŞU-SLH-



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