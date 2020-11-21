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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Evde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Evde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

olay yeri görüntüler,

Çarpma Anı İlk Müdahale Elektrik Akımı Kayınvalide Sağlık Ekipleri 

-polisin kaza yeri incelemesi,
-kayınvalide yeter aslan ile röportaj

( ANTALYA )- Seyyar lamba kablosundaki kaçak hayatından etti ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde kayınvalidesi ve eşiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki kadın seyyar lamba kablosundaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zehra Aslan (36) evde bulunan seyyar kabloya bağlı lambayı yakmak isterken elektrik akımına kapıldı. Aslan'ın çarpma anında eşinin ismini söyledikten sonra birden bire yere yığıldı. Eşi Hüseyin Aslan ise 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, anında yanında bulunan Kayınvalide Yeter Aslan, "İçerde salonda lamba vardı. Lambaya takarken oldu. Ben de sobanın yanında uzanıyordum. Sobayı yaktık, çay yaptırdım yemekten sonra. Oğlan geldi çaydanlığa suyu koydum. Lambayı söküp seyyar takacaklardı. Çevirdi, 'Hüseyin' dediğini duydum. Birden bire düştü gözümün önünde. Daha sonra oğlan kucakladı, dışarı çıkardı. Haber verdik, ambulans geldi. Anne babası geldi birlikte hastaneye götürdüler" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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