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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evde çıkan yangın sonu oldu

Evde çıkan yangın sonu oldu

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Polis Cenaze Kağıt Toplayıcısı Trol 

-Yangından detaylar
-İtfaiyenin müdahalesi detay
-Polis ekipleri detay
-detaylar

( KOCAELİ )- Kağıt toplayıcısı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti- Yakınları dumanla kaplanan evde onu aradı, cesedi itfaiyenin müdahalesinden sonra bulundu KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kağıt toplayıcısı, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın sırasında genç adamın yakınlarının eve girerek odaları aradığı fakat yoğun duman sebebiyle ona rastlayamadıkları, itfaiyenin müdahalesinin ardından cesedinin bulunduğu öğrenildi.Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, evde bulunan Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Ercan Dublacı'nın evde annesi ve oğluyla birlikte yaşadığı, yangın sırasında ise evde yalnız olduğu öğrenildi. Yangın sırasında genç adamın yakınlarının eve girerek odaları aradığı fakat yoğun duman sebebiyle Ercan Dublacı'ya rastlayamadıkları ve dışarıya çıkarak camı taşladıkları, herhangi bir sesin gelmemesi üzerine evde kimsenin olmadığını düşündükleri öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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