Evde alıkonduğu iddia edilen kurye konuştu



- İş kadını İpek Hattat tarafından alıkonulduğu öne sürülen kurye canlı yayında konuştu.

Kurye Renas D., “İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi” dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kuryeci Renas D. katıldı.

Yaşananları anlatan Renas D. “Bozulan ürününü teslim etmek için kapısının önüne gittim, İpek Hattat ‘Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz’ diye bağırdı” sözleriyle olayın başlangıcına anlattı. Ardından iddiaları ile izleyenleri şaşkına çevirdi. Kurye şöyle konuştu: “İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, patronun gelmeden bırakmıyorum” dedi.

Yaşananların ardından patronunu aradığını söyleyen genç kuryecinin iddiaları bununla da bitmedi. “İpek Hattat telefonumu paramparça etti, 2 saat boyunca hakarete maruz kaldım, hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi, polisler kapıya geldi ama gördüğü halde açmadı, ekiplerde kapıyı kırdı” ifadeleriyle hayrete düşürdü. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşının serbest kaldığını söyleyen Renas D. “Yine de şikayetçi olacağım” dedi.

(ACÖ-E)



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