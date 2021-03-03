Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evcilleştirdiği kurdu salonda sergiledi

Evcilleştirdiği kurdu salonda sergiledi

-Sergiden detay

Farkındalık Fotoğraf Sergisi Hayvan 

--Canlı hayvanlardan detay
--Röp
--Kurttan detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisinde canlı hayvanlarda yer aldı. Canlı hayvanların arasında ise en çok dikkati evcilleştirilmiş kurt çekti. SİVAS

- Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisinde canlı hayvanlarda yer aldı. Canlı hayvanların arasında ise en çok dikkati evcilleştirilmiş kurt çekti. Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü sebebiyle Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü fotoğraf ve canlı hayvan sergisi açtı. Kent merkezinde bulunan bir otelde gerçekleşen sergi de pandemi tedbirlerine de uyuldu. Fotoğrafların yanı sıra yılandan kertenkeleye, şahinden kartala bir çok canlı hayvanın yer aldığı sergide en çok ise evcilleştirilmiş yüzde 70'i kurt kırması dikkat çekti. Öte yandan aynı otelde kente yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan’da 'Sivas'ın Renkli Yaban Hayatı' adlı bir fotoğraf sergisi açtı. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, toplumda farkındalık oluşturmak için bu sergiyi açtıklarını ifade ederek, “3 Mart Dünya Yaban Hayatı münasebetiyle Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak bir sergi düzenledik. Bu sergide Sivas’ın hayvan türleri ağırlıklı oldu. Bunun yanında toplumda farkındalık oluşturmak adına canlı sergimiz de oldu” dedi.
Uzman Biyolog Güray Tayyar Şimşek, bu sergide ki fotoğrafların 3 yıllık bir çalışma sonrasında ortaya çıktığını belirterek “ Fotoğrafların tamamı Sivas’ta çekildi. Sivas doğasına ait yaklaşık buradaki fotoğraflar 3 yıllık bir çalışma. Aynı zamanda canlı hayvanlarda getirdik. Bunların içerisinde yılanlar ve kertenkeleler var. Bu hayvanlar tamamıyla Türkiye’de CITES belgeli” ifadelerini kullandı. Kentte doğa fotoğrafçılığı yapan Mustafa Aslan ise çevremizde ki yaban hayatını insanlara tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için ‘Sivas’ın renkli yaban hayatı’ isimli sergiyi açtığını belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı