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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
'Evcil hayvanlarım için çıktım' dedi, cezadan kurtulamadı

'Evcil hayvanlarım için çıktım' dedi, cezadan kurtulamadı

Denetim Görüntüsü

Ticari Taksi Baros Polis Ekipleri Evcil Hayvan Hayvan 

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( İSTANBUL -ÖZEL) "Evcil hayvanlarım için çıktım" dedi, cezadan kurtulamadı İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta ticari taksi ile yolculuk yapan evcil hayvanları için sokağa çıktığını söyleyen bir vatandaşa izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarında uygulama yapan polis ekipleri, araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir ticari taksi durdurulup, yolcuya izin belgesi soruldu. Evcil hayvanları için dışarı çıktığını söyleyen vatandaş izin belgesinin olmadığı söyledi.

Ekipler, kimlik kontrolünün ardından yolcuya cezai işlem uyguladı. “Ben simdi yanlış bir şey yaptım” Ceza yiyen vatandaş “Evcil hayvan besleyenler, ben simdi yanlış bir şey yaptım. Kaymakamlığını aradığınız zaman size yardımcı oluyorlarmış. Belge niteliğinde bir şey veriyorlarmış. Ben aramadım. Bunun için izin alınabiliniyormuş” dedi.

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