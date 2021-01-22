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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

- Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

yavru köpeklerin montun içerisinden çıkarılması

( EDİRNE )- Pomerian cinsi 7 yavru köpeği bayıltarak montunun astarının içine gizledi EDİRNE

Yavru Köpek Köpek Köpek Yavrusu Yavru Köpekler Evcil Hayvan 


- Edirne'de, evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi bu kez ‘pes’ dedirtti. Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Pomerian cinsi 7 yavru köpek bayıltılarak, montun astarı içerisinde gizlendiği ortaya çıktı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ekipler Pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulundu. Köpeklerin gizlenme yöntemi ise ‘pes’ dedirtti. Kaçakçılar, montlarının iç astarlarından bir kesik açarak, yavru köpekleri ses çıkarmamaları için sakinleştirici maddelerle uyutmak suretiyle montun içerisine gizledikleri tespit edildi. 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor El konulan yavru köpekler veteriner kontrolünde, Hayvan Hakları Federasyonu ‘HAYTAP’ temsilcisi Zuhal Aslan’a teslim edildi. Şüpheliler, K.S. ve İ.B., hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
"Yeter artık buna bir son verin" HAYTAP Temsilcisi Zuhal Aslan, 7 yavru köpeği teslim alarak, İstanbul’a götürdüğünü belirterek, “Yeter artık buna bir son verin. Onlar da bir can, mal olarak görmeyin” dedi.
Aslan, köpeklerin önce tedavilerinin yapılacağını sonra da sahiplendirileceklerini söyledi.


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