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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ev yangınında mutfak tüpü bomba gibi patladı

Ev yangınında mutfak tüpü bomba gibi patladı

yangın cep telefonu video

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Mutfak Tüpü En Yaşlı Kadın Yangına Müdahale 

-mutfak tüpü patlama anı 19. saniye
-itfaiye ekipleri müdahale detaylar
-ambulans çıkış
-yangın detaylar ve izleyen vatandaşlar
-vatandaş röportaj
-yangın genel görüntü

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Derbent köyünde iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında mutfaktaki tüp bomba gibi patladı. Bartın’ın Derbent köyü Çimke Mahallesindeki iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin komşuları tarafından kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ambulansa alınırken 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği sırada evin mutfak kısmında bulunan tüp ise büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında can kaybı yaşanmazken hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (BB-
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