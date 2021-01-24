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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ev yangınında alevler çatıyı sardı

Ev yangınında alevler çatıyı sardı

Alevlerden, evden ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Kalorifer Kazanı Jandarma Bild Yangına Müdahale 


- Amasya’da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı. Evin çatısını saran alevleri yangına müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde geç saatlerde Mustafa Kula’ya ait evin dışındaki kalorifer kazanı alev aldı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İlk müdahaleyi yapmaya çalışan köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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