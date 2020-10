Ev sahipleri yanan evlerini görünce gözyaşlarını tutamadı

-Yanan eşyalar detay

-Ev sahibinin eşyalarına bakması detay

-Oda genel detay

-Havva Ergiol röp

-Gülseeren Bozka röp

-Yanan ev dış detay

-Yanan motosiklet detay

-Yanan odunlar detay

-Yanan alanlardan detay



( HATAY ) -- Havva Ergiol: "Hiçbir şeyimiz kalmadı, kıyafetlerimiz, yataklarım, malzemelerimiz hepsi yatak odasındaydı. Her şeyim gitti"- Gülseren Bozka: "Geceyi evimizin sokağında geçirdik, çünkü hala ormandaki ağaçlar yanıyordu" HATAY



- Hatay’da çıkan orman yangınında çok sayıda ev zarar görürken, vatandaşlar, yangının olduğu geceyi sokakta ya da akrabaların yanında geçirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde bulunan çok sayıda ev de zarar gördü. Yangının olduğu saatlerde genellikle evde olmayan ev sahipleri, haberi alınca evine koşsa da emniyet güçlerinin engeline takıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evine giden ev sahipleri, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Yangında evinin yatak odası zarar gören Havva Ergiol rüzgarın etkisi ile yangının kendilerinin evlerine doğru geldiğini belirterek “Yangın rüzgarın evimize doğru esmesi ile birlikte evimize doğru geldi. Çam ağaçları tutuşunca yangın direkt olarak evimize doğru gelmiş. Ben evime gelmek istedim jandarma ekipleri geçirmedi. Bir daha da eve yaklaşamadık zaten. Eve geldiğimizde ise her şey yanmıştı. Gelip evimize bakmak, ekiplere yardımcı olmak istedik ama gidemezsiniz sizde yanarsınız dediler. Hiçbir şeyimiz kalmadı, kıyafetlerimiz, yataklarım, malzemelerimiz hepsi yatak odasındaydı. Her şeyim gitti. İtfaiye ekipleri gelmiş hemen müdahale etmişler ama yine de yandı” dedi.

Ergiol evini yanmış halde görünce çok üzüldüğünü, sağlam hiçbir şeyinin kalmadığını belirterek “Yangın olduğu sırada ben evde değildim, alış verişe gitmiştim. Yangın daha evime yetişmemişti geldiğimde ama beni kapıdan geri çevirdiler. Eve gelip gördüğümde çok üzüldüm. Dedim benim evim yandı bitti. Kurulu düzenim, her şeyimi yerleştirmişim, derli toplu. Ama geldiğim de harabeydi. Kullanabilir durumda bir şey kalmamış, sadece üzerimde ki kıyafetlerim var. her şey erimiş, askıda ki kıyafetlerin askıları erimiş, üzerlerine akmış. Sadece mutfağım ve oturma odam sağlam kalmış” dedi.

Evinin alt kısmında bulunan motosikleti ve eşyaları yanan Gülseren Bozka ise geldiklerinde birçok malzemelerinin yandığını belirterek, “Yangın esnasında işteydik, evde kimse yoktu. Haber aldık yangının çıktığını, işten izin alıp geldik. İlk önce jandarmalar izin vermedi geçmemize, daha sonra geldiğimiz de ise her şey yanmıştı. Motosikletimiz, odunlarımız vardı yanmış, camlarımız patlamış ve plastik olan temiz ve kirli su giderlerimiz erimiş. Geceyi evimizin sokağında geçirdik, çünkü hala ormandaki ağaçlar yanıyordu” dedi.

(GKH-



loading...