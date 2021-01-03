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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ev sahipleri uyurken evi soydular...Hırsızların çaldıkları televizyonla kaçış anları kamerada

Ev sahipleri uyurken evi soydular...Hırsızların çaldıkları televizyonla kaçış anları kamerada

Binaya girişleri

Televizyon Hırsız Cep Telefonu Kaçış Kışla 

-Binadan televizyonla çıkışları
-Televizyonla sokakta koşmaları
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sabaha karşı ev sahipleri uyuduğu anda eve kart yardımıyla giren hırsızlar, televizyon, telefon ve bir miktar para alarak kaçtılar. Hırsızların, binaya girişleri ve televizyonla çıkıp kaçma anları kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe sabahı Küçükçekmece Cennet mahallesinde saat 06.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan eve, kapıyı kartla açarak giren üç hırsız, bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir miktar para alarak 4 dakika içinde evden çıktı. O sırada ev sahipleri, ise oğullarının evde işe gitmek için hazırlandığını düşünerek çıkan seslere tepki vermedi. Hırsızlık olayını odalarından çıktıklarında fark eden aile, olayı polise ihbar etti. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren üç şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı Küçükçekmece’de yaşanan hırsızlık, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların binaya gelişi, dış kapıyı zorlamaları ve binadan ellerinde televizyon ile çıkış anları görünüyor.
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