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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler

Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler

Hırsızlardan görüntü

Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-Kapıyı açmaya çalışmaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler'de hırsızlar bir daireye girerek içeride bulunan cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Ev sahiplerinin evde uyuyor olmasına rağmen sergiledikleri rahat tavırlar bu kadarına da pes dedirtti. Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna'da meydana geldi. İddiaya göre, bir binaya giren hırsızlar daireleri tek tek yokladı. Bir dairenin kapısına gelen hırsızlar bir süre uğraştıkları kapının kilidini açarak içeriye girdi. Ev sahiplerinin uyumasına aldırış etmeyen rahat tavırlarla içeri giren hırsızlar, bir cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşanan bu anlar ise bina da bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar dairenin kapısına geliyor. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan hırsızlar daha sonra daire içerisine girerek içeride bulunan cep telefonunu çalıyor.
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