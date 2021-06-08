Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-ev sahibi röp

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde berber Cemali Güler, ev sahibi tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu. Oğlunun haberini alan acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Olay saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tünel Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında tek başına yaşayan 40 yaşındaki Cemali Güler'i uyandırmak üzere ev sahibi Ali Yorma kapısına her sabah olduğu gibi yine geldi. Daha sonra içeri giren ev sahibi, yatağında yatan Güler'in kendisine hiçbir tepki vermediğini görünce, durumu ihbar etti. Yorma'nın 112'yi araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Cemali Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici bir yaraya yada darp izine rastlanmayan Güler’in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözyaşlarına boğuldu Oğlunun ölüm haberini alan anne Fethiye Güler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Evin kapısında bekleyen acılı anne, son olarak bir önceki akşam telefonda konuştuğu oğlunun ölümünü kabullenmekte güçlük çekerken; onu son bir kez daha görmek daha görmek için ısrar etti, polis kederli anneyi güçlükle sakinleştirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (EA-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement