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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ev sahibi kiracı tartışması ölümle bitti

Ev sahibi kiracı tartışması ölümle bitti

Olay yerinden detay

Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Cenazenin çıkartılmasından detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da kiracısı ile tartışan şahıs hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evim Sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden 76 yaşındaki Muharrem O. ile kiracısı H.Ç. arasında ev meselesi yüzünden apartman koridorunda çıktığı ileri sürülen tartışma sonrasında ikametine dönen Muharrem O. odada bulunan koltuğa oturduktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Muharrem O. 'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Muharrem O. 'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (HE-
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