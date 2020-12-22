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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

Doğan U.’nun vurulduğu ev

Polis Ev Hapsi Bild Hapis Cezası Sağlık Ekipleri 

-Polisin çalışma yapması
-Olay yerinden genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu ADANA

- Adana’da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu. Edinilin belgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Doğan U. bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı ev hapis cezası aldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise eve gelen F.Y. isimli bir kişi Doğan U. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y., Doğan U.’yu tabancayla kafasından vurup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumumun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (FKE-
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