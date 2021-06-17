Ev hanımlarına aşçılık kursu

-Pasta yapan kadınlar

-Ev mantısı yapma hazırlığı

-Kursiyerlerin konuşması

-Kurs eğitmeninin açıklamaları



( ERZURUM )- Yaş pasta ve kurabiye yapımı konusunda eğitim alıyorlar ERZURUM



- Erzurumlu kadınlar aşçılık kursu ile yaş pasta ve renkli kurabiye kurslarıyla becerilerini geliştiriyorlar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi’nde (ESMEK) Pandemi sürecinde ara verilen eğitimlere 1 Haziran itibariyle yeniden başlandı. Kurslara ilgi oldukça fazla, el becerilerini geliştirmek isteyen bayanlar beceri kurslarına gelerek hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yaş pasta ve mantı kursuna gelen kadınlar kurs eğitmenlerinin gözetiminde el becerilerini geliştiriyorlar. Kursa gelen bayanlar Malaga diğer bir anlamı ile çikolatalı muzlu yaş pasta tatlısının yapımını ve malzemelerini tanıttılar. Malaga tatlısını yapan Çiğdem Doğan adlı kursiyer Malaga tatlısının yapımını ve hangi malzemelerin kullanıldığını anlattı. Ev mantısını uygulamalı olarak yapan kursiyerler önce malzemeleri ardından da mantının yapımını anlattılar. Kursa gelen bayanlar bir taraftan da renkli kuru pasta yapımını anlattılar. Kurs eğitmeni Mahinur Önal kurs hakkında yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde eğitmen olarak çalışıyorum. Kursiyer arkadaşlarla açılan aşçılık ve yaş pasta kursunda, bizlere gelen kursiyerlere el becerisi kazanması konusunda yardımcı oluyoruz. Kursun açılış amacı bayanlarımızın el becerilerini ev becerilerine katmak, pandeminin azalması konusunda pasta konusunda artan bir talep var, pasta butiğinin oldukça müşterisi de artmaya başladı.

Bunu öğrenen kursiyer arkadaşlarımız bizlerden alacakları belgelerle kendi iş yerlerini açabilecekler, evinde imalat yapıp pazarlama yapmak isteyenlere bizler eğitim desteği veriyoruz. Aşçılık için açılan kursta ise kursiyerlerin sürekli olarak bizlerle iletişim halinde olmaları lazım, çünkü Covit-19’dan dolayı sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha artmış oldu. Bizlere müracaat için gelen bayan olsun bay olsun birebir anlatarak kendilerine gösteriyoruz” dedi.

(ŞG-AT)

